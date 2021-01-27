В ХМАО ввели самое масштабное послабление карантина за полгода

В ХМАО возобновили работу культурные и спортивные организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В ХМАО открыли театры и спортивные арены, возобновили концертную деятельность и соревнования. При этом на спорт и культуру все еще действуют ограничения по количеству зрителей. Такое постановление губернатора округа опубликовано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«С 1 февраля 2021 года возобновить деятельность организаций сферы культуры с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений для посетителей; проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости трибун», — говорится в постановлении губернатора. С 9 февраля будет организовано разделение потоков в больницах для граждан из группы риска (людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до 28 февраля продлен режим самоизоляции. Нарушать его без крайней необходимости запрещено пожилым, беременным и людям, имеющим хронические заболевания.