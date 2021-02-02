У Андрея Важенина появились три конкурента на выборах ректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ, Челябинск) завершился прием документов от кандидатов в ректоры. Документы подали четыре претендента, в том числе действующий руководитель вуза Илья Волчегорский и главный онколог УрФО, депутат челябинского заксобрания, академик Андрей Важенин.

«Комиссией подготовлен список кандидатов для представления на утверждение ученому совету университета», — сообщается на официальном сайте университета. Кроме Важенина и Волчегорского документ также подали завкафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ, главный дерматовенеролог области Олег Зиганшин и доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета университета Антон Синицкий.

Выборы ректора состоялся в апреле. До этого времени кандидаты должны побывать на собеседовании в Минздраве РФ. Связаться с Зиганшиным и Синицким не удалось, а Волчегорский и Важенин от комментариев отказываются.

«Странным выглядит то, что Волчегорский не отозвал заявление, хотя собирался это сделать. Он подавал его до того, как областные власти решили поддержать на выборах ректора Важенина. Волчегорскому предлагали остаться на посту проректора по научной работе, — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. — Сейчас актуально обновление „от теории к практике“. А Важенин руководит областным онкодиспансером и как раз является практикующим врачом с обширными научными трудами».

Важенин в медуниверситете возглавляет кафедру онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Заявление для участия в выборах ректора ЮУГМУ он подал 22 января. Волчегорский был избран ректором вуза в апреле 2016 года.