Ученый: как определить, что антитела к COVID появились от вакцины

Александр Тышковский рассказал о способе, который позволит узнать, сформировался ли иммунный ответ благодаря прививке от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тест на наличие в организме антител к белку коронавируса нуклеокапсида поможет понять, возник ли иммунитет к COVID-19 от вакцины. Об этом рассказал кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский.

На своей странице в Facebook Тышковский поделился, что сделал тест на антитела через три недели после второй прививки «Спутник V», который подтвердил наличие иммунитета к коронавирусу. «Чтобы убедиться, что иммунитет возник именно благодаря вакцине, заодно сделал тест и на другой белок вируса — нуклеокапсид. От вакцины антитела к этому белку появиться не могут, а вот в случае болезни они бы, скорее всего, возникли», — написал биоинформатик.

В результате у Тышковского не оказалось антител к нуклеокапсиду. По его словам, это доказывает, что иммунный ответ к коронавирусу сформировался именно благодаря вакцине.

Ранее глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года. А инфекционист Алексей Яковлев призвал переболевших COVID-19 россиян отказаться от прививки, пишет агентство Nation News.