Источник: проверка свердловской прокуратуры началась со скандала

Группа ревизоров из Генпрокуратуры работает в Екатеринбурге с начала февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая проверка Генпрокуратуры РФ в прокуратуре Свердловской области началась со скандала, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По его словам, группе ревизоров, прибывшей в Екатеринбург в начале февраля, не забронировали места в гостинице. Это связано с отпуском областного прокурора Сергея Охлопкова, уточняет инсайдер.

«Обычно, в случае прибытия статусных гостей, Сергей Алексеевич лично курировал их размещение, но в этот раз перед началом проверки он ушел в отпуск, а ответственного за прием гостей не назначил. И когда они [сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры] прилетели, поняли, что никто о местах в гостинице для них не договорился. Они были очень злые. А замы [Охлопкова] не знали, что ответить. Конечно, это отразилось на глубине и тщательности проверки», — описал ситуацию источник.

При этом источник в самой прокуратуре, приближенный к ее руководству, утверждает, что такого казуса не было. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова воздержалась от комментариев по теме.

О том, что в свердловской прокуратуре проходит крупнейшая за последние десять лет проверка из Москвы, URA.RU сообщало в начале февраля. Источники агентства сообщали, что на Среднем Урале работает группа ревизоров из 36 человек. По данным инсайдеров, одна из причин их визита — недостаточная эффективность в надзоре за расследованием преступлений.