Против Tele2 возбудили дело из-за роста тарифов

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Карантин. Курган, полиция, теле2
Против Tele2 возбудили новое дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании ООО «Т2 Мобайл». По данным антимонопольщиков, владелец оператора «Теле2» с начала этого года без всякого обоснования повысил тарифы на мобильную связь.

«ООО „Т2 Мобайл“ с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%», — сообщили в ФАС. По данным ведомства, в связи с ростом тарифов, в отношении мобильного оператора возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, ФАС признала экономически необоснованным и предыдущее повышение тарифов «Теле2», зафиксированное в мае прошлого года. Тогда компанией было получено предписание снизить тарифы до общероссийского уровня. Однако оператор, по информации службы, проигнорировал требование ведомства.

В самой компании отрицают факт нарушения законодательства. По информации пресс-службы «Теле2», мобильный оператор предоставил в ФАС экономические обоснования корректировок своих тарифов. Кроме того, как подчеркнули в компании, были выполнены все процедуры по уведомлению антимонопольной службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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