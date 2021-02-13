13 февраля 2021
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В ХМАО отмечают 14 февраля: собственные мемы и конкурс красоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мода. Сезон весна-лето 2016. Екатеринбург, воздушные шары, день святого валентина, романтика, день влюбленных
Многие города ХМАО приняли участие во всероссийском флешмобе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители ХМАО с размахом продолжают отмечать самый весенний праздник зимы — День святого Валентина. Во многих городах проходят различные массовые мероприятия и флешмобы. URA.RU подготовило подборку самых ярких акций, проходящих в западно-сибирском регионе.

Общественная палата Югры поддержала всероссийский флешмоб «Россия — страна любви», в рамках которой жители страны делятся в соцсетях достопримечательностями родных городов под хэштегами: «#Ялюблю» и «#РоссияСтранаЛюбви». Кроме того, своими любимыми достопримечательностями городов ХМАО поделились многие жители региона.

Сургутский район присоединился к "любовным" флешмобам???? Это всероссийские онлайн флешмобы #ЯЛюблю, #РоссияСтранаЛюбви и...

Опубликовано Администрация Сургутского района Суббота, 13 февраля 2021 г.

К флешмобу «Россия — страна любви» также присоединился Сургутский район. Для этих целей группа «ГВР» создала для района собственные валентинки с локальными мемами.

Помимо Дня влюбленных в регионе празднуется Международный день книгодарения. Так в Сургутском районе глава муниципалитета Андрей Трубецкой в рамках акции «Дарите книги с любовью» передал Барсовской библиотеке пять книг из собственной коллекции.

В поселке Федоровском Сургутского района в честь сегодняшнего праздника прошла церемония награждения онлайн-конкурса красоты среди старшеклассниц «MISS TOP FEDOROVSKIY-2021». В финале встретились восемь самых красивых девушек населенного пункта.

В Фёдоровском выбрали самых красивых девушек ???????????? В поселении прошла торжественная церемония награждения онлайн-конкурса...

Опубликовано Администрация Сургутского района Суббота, 13 февраля 2021 г.

В Нефтеюганском районе празднование Дня всех влюбленных совпало с открытием сбора заявок на восстановление фронтовых путей и судеб для проекта «Архивный десант». В рамках проекта школьники ищут информацию о советских солдатах и составляют «папки памяти».

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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