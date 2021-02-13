Жители ХМАО с размахом продолжают отмечать самый весенний праздник зимы — День святого Валентина. Во многих городах проходят различные массовые мероприятия и флешмобы. URA.RU подготовило подборку самых ярких акций, проходящих в западно-сибирском регионе.
Общественная палата Югры поддержала всероссийский флешмоб «Россия — страна любви», в рамках которой жители страны делятся в соцсетях достопримечательностями родных городов под хэштегами: «#Ялюблю» и «#РоссияСтранаЛюбви». Кроме того, своими любимыми достопримечательностями городов ХМАО поделились многие жители региона.
Сургутский район присоединился к "любовным" флешмобам???? Это всероссийские онлайн флешмобы #ЯЛюблю, #РоссияСтранаЛюбви и...Опубликовано Администрация Сургутского района Суббота, 13 февраля 2021 г.
К флешмобу «Россия — страна любви» также присоединился Сургутский район. Для этих целей группа «ГВР» создала для района собственные валентинки с локальными мемами.
Помимо Дня влюбленных в регионе празднуется Международный день книгодарения. Так в Сургутском районе глава муниципалитета Андрей Трубецкой в рамках акции «Дарите книги с любовью» передал Барсовской библиотеке пять книг из собственной коллекции.
В поселке Федоровском Сургутского района в честь сегодняшнего праздника прошла церемония награждения онлайн-конкурса красоты среди старшеклассниц «MISS TOP FEDOROVSKIY-2021». В финале встретились восемь самых красивых девушек населенного пункта.
В Фёдоровском выбрали самых красивых девушек ???????????? В поселении прошла торжественная церемония награждения онлайн-конкурса...Опубликовано Администрация Сургутского района Суббота, 13 февраля 2021 г.
В Нефтеюганском районе празднование Дня всех влюбленных совпало с открытием сбора заявок на восстановление фронтовых путей и судеб для проекта «Архивный десант». В рамках проекта школьники ищут информацию о советских солдатах и составляют «папки памяти».
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