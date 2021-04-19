Украина раскрыла пошаговый план действий для «сдерживания России»

Главы Министерства иностранных дел Украины получили пошаговый план действий для сдерживания Российской Федерации. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
«Проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение [конфликта между Россией и Украиной]. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», — написал он на своей странице в Twitter.
Он также сообщил, что в план входит и новый пакет секторальных санкций, направленный против России. «Персональных уже недостаточно», — заключил Кулеба.
В начале апреля украинские военные обстреляли территорию ЛНР из артиллерии большого калибра. Обстрелу из 122-миллиметровых орудий подверглись окрестности села Калиново-Борщеватое. Помимо этого, МИД Украины выступает против отмены харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.
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