Украина раскрыла пошаговый план действий для «сдерживания России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы президента Украины. Уничтожение бюллетеней. Донецк, флаг украины, бумаги
Против России могут ввести санкции Фото:

Главы Министерства иностранных дел Украины получили пошаговый план действий для сдерживания Российской Федерации. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение [конфликта между Россией и Украиной]. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», — написал он на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что в план входит и новый пакет секторальных санкций, направленный против России. «Персональных уже недостаточно», — заключил Кулеба.

В начале апреля украинские военные обстреляли территорию ЛНР из артиллерии большого калибра. Обстрелу из 122-миллиметровых орудий подверглись окрестности села Калиново-Борщеватое. Помимо этого, МИД Украины выступает против отмены харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...