Федеральное ведомство проверит большую стройку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле проверят стройку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эксперты Росприроднадзора начали рассматривать проект мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона, которые построит в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго». На первом заседании 17 апреля представили состав комиссии. В нее вошли эксперты из различных регионов страны. В ближайшие 2 месяца члены комиссии проверят соответствует ли объект нормам природного законодательства

«На первом заседании комиссии представитель компании-проектировщика рассказал о проекте и ответил на вопросы экспертов. Государственная экологическая экспертиза проектной документации продлится в течение 60 дней. Члены комиссии рассмотрят проект по строительству МСК и полигона в Нижнем Тагиле и проверят, соответствуют ли объекты и его дальнейшая хозяйственная деятельность нормам законодательства», — сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Экологическая экспертиза обязательна для реализации проекта. Застройщики хотят возвести в Тагиле экологически безопасный объект. «В ходе рассмотрения проектной документации эксперты всесторонне оценят принятые проектные решения и дадут заключение», — заявил руководитель проекта строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО «Облкоммунэнерго» Евгений Пузырев.

Возводить МСК с участком компостирования и полигон твердых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле будет компания «Интертехэлектро». Она имеет опыт реализации подобных объектов в регионах России. К строительству приступят после прохождения всех экспертиз и получения заключений. По условиям договора подрядная организация построит все производственные помещения, установит в них оборудование и проведет его пусконаладку. В договоре составлен плановый график всех мероприятий по возведению будущих объектов. Завершение работы запланировано на декабрь 2022 года,

Соглашение в отношении объектов по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов между администрацией Нижнего Тагила и «Облкоммунэнерго» было подписано в июне 2018 года. По его условиям, в муниципалитете построят мусоросортировочный комплекс с проектной мощностью не менее 185 тысяч тонн в год. А также полигон для утилизации отходов, способный ежегодно принимать 129,5 тысяч тонн мусора.