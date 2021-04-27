Юрист предупредил дачников о неожиданных штрафах

Россияне по пути на дачу могут получить штраф за неправильную перевозку животного. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, объясняя, что питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создавать помехи на дороге.
«Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов. В п. 23.3 говорится, что перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя либо другим образом ограничивать удобство управления. Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным», — заявил Редин изданию «Прайм». Юрист уточнил, что штраф за неправильную перевозку животного составляет 500 рублей.
С 2021 года владельцам дачных участков придется соблюдать новые законы. В частности, изменились правила пожарной безопасности, процедура лицензирования при добыче подземных вод и использование маткапитала на покупку земельного участка. Также для дачников действуют штрафы за сбор валежника, пишут «Дни.ру».
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