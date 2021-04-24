Дачникам придется жарить шашлыки по новым законам в 2021 году
С 2021 года дачникам придется соблюдать новые законы. Данные об этом есть на официальном портале правовой информации.
- Правительство продлило «дачную амнистию» для россиян до 1 мая 2026 года. В этот период граждане смогут в упрощенном порядке оформить постройки на своих садовых участках. Оформить дачи можно в МФЦ или через портал Госуслуг. «Люди должны понимать, что если их дача, а иногда речь идет о полноценных жилых домах, не зарегистрирована, то ее как бы и нет», — рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по земельным отношениям Николай Николаев. Именно это должно подтолкнуть россиян оформлять свои дачные дома официально, отметил чиновник.
- Россиянам придется соблюдать новые правила пожарной безопасности, если они собираются жарить шашлыки на даче. Так, костер на собственном земельном участке должен располагаться минимум в 50 метрах от любых построек. Если огонь разводят в специальных емкостях, это расстояние можно сократить до 25 метров. Даже с мангалом или жаровней придется удалиться от дома хотя бы на пять метров.
- Многодетным семьям разрешили использовать материнский капитал на покупку жилого дома. Такие дома разрешено размещать на садовом участке. Всего многодетные родители смогут потратить 450 тысяч из капитала на свой домик. К тому же, Минфин разрешил делать налоговые вычеты на жилые дома на садовых участках.
- Также граждане смогут упростить процедуру лицензирования при добыче подземных вод. При бурении для личных нужд такая лицензия не нужна, ее придется делать для скважин общего пользования. При этом Союз садоводов просит разрешить дачникам добывать техническую воду еще до получения лицензии.
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