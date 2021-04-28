Губернатор Текслер назвал дату обращения к челябинским элитам

Алексей Текслер представит отчет о работе власти и планы на 2021 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к законодательному собранию 25 мая. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«25 мая губернатор выступит с обращением к законодательному собранию региона», — пояснили в пресс-службе. «Формат и место проведения сейчас находится в стадии обсуждения», — добавил URA.RU спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Отчет губернатора перед представителями законодательной власти, бизнеса и общественности звучит ежегодно. До пандемии коронавируса мероприятие могло собирать до нескольких сотен участников, для чего даже арендовали зал драматического театра на 850 человек. Не исключено, что нечто подобное может произойти и сейчас, чтобы обеспечить безопасность участников проходящего в очном формате мероприятия.