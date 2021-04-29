Миллиардер предрек миру глобальную войну между богатыми и бедными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, коммунисты, кпрф, митинг, коммунистическая партия, красные флаги, москва
Рэй Далио заявил, что капитализм усилил разрыв между богатыми и бедными Фото:

Серьезный разрыв между богатыми и бедными, который создал капитализм, приведет к гражданской войне и революции. Об этом заявил один из богатейших людей мира, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

«Сейчас капитализм — это система получения прибыли, в которой рост прибыли не всегда ведет к всеобщему благополучию. К примеру, компания может использовать новые технологии, замещающие человеческий труд, и это сделает ее более эффективной. Это выгодно акционерам компании, выгодно создателям технологий, но не выгодно людям, которых уволят из компании. Рано или поздно такое общество окажется в состоянии борьбы между разными слоями граждан», — отметил Далио в интервью РБК.

Миллиардер подчеркнул, что в экономическую систему нужно вносить серьезные изменения, чтобы она начала приносить благополучие большинству людей, иначе разрыв между богатыми и бедными только окрепнет. Однако Далио не исключил, что сделать это будет достаточно сложно, так как многие привыкли к данной политике и могут не согласиться что-то исправлять. «Именно так и происходят революции и гражданские войны. История, которую вы в России хорошо помните, напоминает ту, которая сейчас происходит во многих других странах», — подчеркнул он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал Далио одним из самых авторитетных финансистов. Исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в 2020 показали, по данным VSE42.Ru, что больше 60% россиян заявляют о несправедливости в обществе. Касается это низкого уровня жизни населения, рост цен и серьезного разрыва между богатыми и бедными.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...