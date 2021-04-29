Миллиардер предрек миру глобальную войну между богатыми и бедными

Рэй Далио заявил, что капитализм усилил разрыв между богатыми и бедными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Серьезный разрыв между богатыми и бедными, который создал капитализм, приведет к гражданской войне и революции. Об этом заявил один из богатейших людей мира, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

«Сейчас капитализм — это система получения прибыли, в которой рост прибыли не всегда ведет к всеобщему благополучию. К примеру, компания может использовать новые технологии, замещающие человеческий труд, и это сделает ее более эффективной. Это выгодно акционерам компании, выгодно создателям технологий, но не выгодно людям, которых уволят из компании. Рано или поздно такое общество окажется в состоянии борьбы между разными слоями граждан», — отметил Далио в интервью РБК.

Миллиардер подчеркнул, что в экономическую систему нужно вносить серьезные изменения, чтобы она начала приносить благополучие большинству людей, иначе разрыв между богатыми и бедными только окрепнет. Однако Далио не исключил, что сделать это будет достаточно сложно, так как многие привыкли к данной политике и могут не согласиться что-то исправлять. «Именно так и происходят революции и гражданские войны. История, которую вы в России хорошо помните, напоминает ту, которая сейчас происходит во многих других странах», — подчеркнул он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал Далио одним из самых авторитетных финансистов. Исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в 2020 показали, по данным VSE42.Ru, что больше 60% россиян заявляют о несправедливости в обществе. Касается это низкого уровня жизни населения, рост цен и серьезного разрыва между богатыми и бедными.