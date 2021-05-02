02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

В Первоуральске овчарка напала на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, пес, решетка, зубы, злая собака, клыки, агрессия, овчарка, немецкая овчарка
В Первоуральске овчарка покусала троих детей. Фото:

В Первоуральске овчарка сорвалась с поводка и покусала троих детей на детской площадке. Об этом очевидцы написали в соцсетях.

«Овчарка покусала троих подростков в Первоуральске. Пьяная хозяйка не смогла удержать собаку и та от души погоняла школьников по двору», — пишет telegram-канал «Пресс-хата».

Происходящее сняли камеры видеонаблюдения. Как пишет «РЕН ТВ», на видео видно, что собака была без намордника. Когда хозяйка открывала дверь подъезда, овчарка дернулась и вырвалась, повалив женщину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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