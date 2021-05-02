В Первоуральске овчарка напала на детей

В Первоуральске овчарка покусала троих детей.
В Первоуральске овчарка сорвалась с поводка и покусала троих детей на детской площадке. Об этом очевидцы написали в соцсетях.
«Овчарка покусала троих подростков в Первоуральске. Пьяная хозяйка не смогла удержать собаку и та от души погоняла школьников по двору», — пишет telegram-канал «Пресс-хата».
Происходящее сняли камеры видеонаблюдения. Как пишет «РЕН ТВ», на видео видно, что собака была без намордника. Когда хозяйка открывала дверь подъезда, овчарка дернулась и вырвалась, повалив женщину.
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