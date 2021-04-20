Вслед за потерей поста спикеру горсобрания Алексею Платонову грозят новые проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель собрания депутатов Кунашакского района Алексей Платонов в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о махинациях с землей. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Первый эпизод относится еще к 2008 году. По предварительной информации, Платонов с помощью фиктивной выписки из похозяйственной книги завладел участком муниципальной земли площадью 817 кв. метров. Вместо рыночной цены в 300 тыс. рублей он заплатил чуть больше 40 тысяч», — рассказал URA.RU собеседник.

Следующий эпизод, по его словам, произошел спустя несколько лет. «В 2014 году Платонов был начальником управления земельных и имущественных отношений администрации района. Предварительно, связи в местном филиале ОГУП „Обл. ЦТИ“ позволили ему в 2015 году оформить фиктивные документы на ввод в эксплуатацию недостроя. Благодаря этому он выкупил земельный участок под ним площадью 3 гектара, вместо почти 9 млн рублей, заплатив муниципалитету меньше 2 тыс. рублей», — рассказал инсайдер.

Он напомнил, что в Челябинске подобную схему инкриминируют сейчас задержанному ФСБ бизнесмену Ивану Окольникову. «В данном случае материалы разработки также готовятся передать в СКР для возбуждения дела о мошенничестве», — добавил он.

Платонов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. «В 2020 году мы просили дать правовую оценку приобретенного при Платонове за счет бюджета жилья для детей-сирот. После жалоб с их стороны. Не берусь судить, но, возможно вскрылись еще какие-то обстоятельства», — заявил URA.RU глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов.