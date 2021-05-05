МЧС призывает жителей ХМАО не выходить не улицу

По данным синоптиков, 7 мая в ХМАО ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Жителям региона рекомендуется не выходить на улицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях», — отметили в ведомстве.
Также спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра детей и, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту ХМАО три самолета совершили вынужденную посадку. Причиной этому стали плохие метеоусловия.
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