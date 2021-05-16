Инвестор назвал выгодную альтернативу доллару и евро

В нынешней финансовой ситуации часть денег необходимо вложить в рубли. Такого мнения придерживается независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.
«Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе. Часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — слова специалиста приводит «Прайм».
При этом сейчас — не самое подходящее время для спекуляций с валютой, так как Центробанк РФ ужесточает денежно-кредитную политику, сообщает «Национальная служба новостей». По словам экспертов, на фондовом рынке есть интересные предложения — ИИС и ПИФы крупных управляющих компаний. Несмотря на незначительные риски, в этих инструментах финансирования хотя бы присутствует контроль государства, пишет
Ранее финансовые аналитики посоветовали вкладывать небольшие суммы денег — 50 тысяч рублей — в ETF-фонды (Exchange Traded Fund — биржевой инвестиционный фонд). Это поможет снизить волатильность и увеличить диверсификацию портфеля.
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