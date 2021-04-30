Аналитик рассказал, куда можно вложить 50 тысяч рублей

На 50 тысяч рублей не получиться закупиться дорогими акциями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Удачно вложить небольшую сумму средств, например 50 тысяч рублей, можно в ETF-фонды (Exchange Traded Fund — биржевой инвестиционный фонд). Об этом сообщил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

«ETF-фонды помогут снизить волатильность и увеличить диверсификацию портфеля», — сказал Макаров. Он пояснил, что зачастую отдельные ценные бумаги могут стоит очень дорого, и купить их на сумму в 50 тысяч рублей невозможно, отмечает «Прайм». Как объяснил эксперт, этот инструмент уже по сути является портфелем ценных бумаг внутри фонда. Покупая его акции, вы вкладываете средства сразу во все активы, которыми управляет этот фонд», — отметил замдиректора департамента рынков капитала.

В качестве альтернативнго инструмента для инвестирования можно рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Финансист Анна Харченко отметила,/ что этот подход поможет обогнать растущую инфляцию. согласно прогнозам Центробанка, приток частных инвесторов на фондовый рынок в ближайшем будущем может продолжиться, таким образом брокерские счета откроет все экономически активное население России, передает агентство Nation News.