Мэр из ХМАО заявил об амбициях депутата Госдумы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поделился планами на предвыборную кампанию в Госдуму Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой готов бороться за кресло депутата Государственной Думы при условии победы на праймериз «Единой России». Об этом он сам заявил во время видеоинтервью, записанного для соцсетей.

«Если я выиграю праймериз, то не собираюсь сниматься», — заявил Трубецкой в рамках видеопроекта «Прямой разговор» для паблика «Глава в районе» во «ВКонтакте». Чиновник иронично отметил, что если выиграет выборы в Госдуму, то «от него отдохнут коллеги».

Главной задачей на посту депутата российского парламента он считает лоббирование интересов территории, от которой он избрался. «Если открыть федеральный бюджет, в одном из приложений можно увидеть серьезные по объему финансирования объекты на конкретных территориях. <…> Задача депутата федерального собрания Государственной Думы, чтобы в его регионе, в его городе строились объекты», — заявил мэр.

Собеседник URA.RU из регионального политического истеблишмента считает, что Трубецкой так и не включился в избирательную кампанию в ходе предварительного голосования «Единой России». «Он не предпринимает никакой активности за пределами Сургута. По большому счету он рассчитывает только на свою узнаваемость в крупнейшем городе ХМАО. Но кажется, что этого недостаточно, чтобы победить по нижневартовскому одномандатному округу, куда входят все муниципалитеты восточной части округа»», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов, который также претендует на кресло в Госдуме, активизировался перед стартом предварительного голосования «Единой России». Он усилил присутствие в медиаполе и стал чаще совершать поездки по городам Югры.