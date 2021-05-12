Вице-губернатор ХМАО активизировался в борьбе за кресло в Госдуме

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов стал более заметным для избирателей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов активизировался в борьбе за кресло депутата Госдумы по Нижневартовскому одномандатному округу на праймериз «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.

«Шувалов во время майских каникул резко увеличил количество рабочих поездок по восточной части региона. Стал энергичнее работать в медийном поле, что постепенно дает плоды: он становится более узнаваем за пределами Сургута. Активизация понятна — до старта праймериз остается полторы недели. К тому же у него появился серьезный соперник в виде [главы Сургутского района Андрея] Трубецкого», — пояснил инсайдер. Сам Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Другой собеседник агентства, близкий к мэрии Сургутского района, считает, что Трубецкой не будет вести масштабную избирательную кампанию в рамках предварительного голосования. «По сути, он выполняет роль технического кандидата для Шувалова, выступает в качестве подстраховки. Поэтому не будет предпринимать особых усилий в этом статусе. Никаких поездок за пределы Сургута, на восток ХМАО у него не запланировано», — уверен источник. В пресс-службе администрации Сургутского района заявили URA.RU, что не располагают информацией об избирательной стратегии главы муниципалитета на праймериз «Единой России».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается острая конкурентная борьба во время праймериз «Единой России». Такая установка пришла из федерального исполкома партии.