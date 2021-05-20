Строительство планируют начать в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге презентовали измененный проект здания администрации Академического района. Это произошло во время осмотра территории района главой города Алексеем Орловым, предает корреспондент URA.RU.

Депутат Екатеринбургской гордумы Михаил Матвеев предложил Орлову заложить первый камень в основание здания районной администрации Академического. «Я считаю, что строительство здания администрации Академического района необходимо начать в этом году. Предлагаю заложить первый камень в основание администрации в день города в августе, либо в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября», — сообщил Матвеев на презентации проекта.

Ранее на сайте УК «Академический» был размещен проект здания районной администрации. По нему постройка в стиле классики 18-19 века должна сочетаться с Храмом Академического, создавая единую стилевую концепцию.

Академический район официально был признан новым районом Екатеринбурга. В ближайшие годы здесь откроются такие важные объекты, как офис МФЦ, ЗАГС, органы соцзащиты и многое другое. Сейчас во всю силу работает детская поликлиника, а проект взрослой поликлиники находится на финальном этапе.

Проект администрации Академического района, презентованный 14 июля 2020 года Сайт УК «Академический»

Проект администрации Академического района, презентованный 21 мая 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU