URA.RU раскроет секреты своей работы — в картинах

Экскурсия от URA.RU начинается 27 мая в 19:00 Фото: Размик Закарян © URA.RU

URA.RU проведет эксклюзивную экскурсию по новой выставке «Все это — вы» галереи «Синара арт». 27 мая в 19:00 шеф-редактор агентства Иван Некрасов познакомит гостей с частью выставки «Медийный шум», которая касается его работы. Экскурсию он разбавит историями из жизни редакции URA.RU.

«Нетривиальный формат авторской экскурсии поможет посмотреть на раздел выставки глазами человека, для которого „медийный шум“ является профессией, — объясняют задумку в галерее „Синара арт“. — Через размышления художников, представленных в обновленной коллекции галереи, зрители приглашаются к коллективному размышлению с Иваном Некрасовым о своем месте в информационном потоке современного мира».

«Еще никогда не рассказывал о своей работе в картинах, — говорит Иван Некрасов. — Эта экскурсия — хороший способ познакомиться с новой коллекцией в „Синаре арт“ — с такими экспонатами галерея становится новым местом силы в городе. А тех, кто ее уже видел экспозицию, приглашаю послушать мои истории, которые лучше помогут понять, что такое медийный шум. И эта экскурсия, по сути, тоже будет являться медийным шумом. В общем, скучно не будет».

Выставка «Все это — вы» открылась 14 мая, продлится до 21 июля. В ней впервые представлены работы таких художников, как Илья Кабаков, Олег Кулик, группа AES+F, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков и многих других. На двух этажах галереи можно будет увидеть около 120 работ.

Экскурсия шеф-редактора URA.RU Ивана Некрасова состоится 27 мая в 19:00. Вход — по билету в галерею и регистрации по ссылке.