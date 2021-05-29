В Госдуме назвали регионы, которым грозят пожары из-за растений

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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, камыши, жилые дома, 11 микрорайон дом 6 и 7
Заброшенные камыши являются пожароопасным бедствием для Волгоградской области и Ставрополья Фото:

Заброшенные сухие камыши являются одной из главных причин пожаров в южных регионах России. Это в беседе с URA.RU отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (фракция «Единая Россиия») Николай Николаев.

«Камыши и прочие сорняки очень распространены в южных регионах страны. Прежде всего, в Волгоградской области и в Ставропольском крае. Камыши — это бедствие, потому что они сохнут, загораются как порох и ветер может перекинуть огонь на дома», — подчеркнул Николаев.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам отметил, что профилактическая работа по устранению заброшенных сорняков была бы хорошей мерой борьбы с пожарами. «Болотные угодья [с камышами] охраняются и представляют ценность, а когда это просто сорняк, заросший участок, заброшенный участках (что примыкает к населенным пунктам или находится в населенных пунктах — прим.URA.RU), то это другой вопрос. И можно только приветствовать, если профетическая работа (по уничтожению сорняков — прим.URA.RU) будет проводиться», — добавил Николаев.

Правительство РФ внесло 21 мая заросшие камышовые, тростниковые заросли, сорные растения или древесно-кустарниковую растительность в число причин, из-за которых населенные пункты могут быть подвержены риску возникновения пожаров. «Эта норма позволяет муниципалитетам и МЧС проводить соответствующие профилактические мероприятия за бюджетный счет, которые снижают пожароопасность», — подчеркнул Николаев.

Ранее климатологи отметили, что леса не могут быстро подстроиться к аномалиям, когда температура воздуха в части регионов РФ достигает +30 градусов. Это приводит к большому количеству пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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