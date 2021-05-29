Экономисты раскрыли, кому повысят пенсии осенью

Причина увеличения выплат властей — выборы в сентябре Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону. Такого мнения придерживается доктор экономических наук Игорь Николаев.

«Вариант такого „подарка“ к выборам вполне возможен. Но индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя», — приводит слова специалиста сайт MK.RU .

При этом, пояснил он, к выборам деньги на индексацию нашлись бы. Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.

С Николаевым согласна замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова Она рассказала, что миллионы работающих пенсионеров ждут индексации, для большинства из них она очень важна.

«Госдума перед выборами может принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Государству это обойдется в 360-390 млн рублей в год. Но у ПФР денег не хватает, значит, потребуются дополнительные трансферты из бюджета. Вероятность реализации такого сценария до выборов мы оцениваем примерно в 40-45%», — резюмировала финансист.

Ранее стало известно, что в России к первому чтению готовится законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. В документе также отмечается, что зарплата этой категории граждан РФ крайне низка. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что выплаты должны проиндексировать всем работающим пенсионерам, дополняет РАПСИ .