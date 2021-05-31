Умер бывший губернатор эпохи Ельцина

О смерти Кривченко сообщила пресс-служба правительства Амурской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер на 86-году жизни. Он возглавлял регион сразу после распада СССР.

«Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал», — цитирует действующего губернатора Амурской области Василия Орлова официальный сайт правительства региона. Кривченко стал главой администрации Амурской области и первым губернатором региона в 1991 году. Этот пост он занимал до 1993 года, во время правления первого президента России Бориса Ельцина.

Кривченко также участвовал в выборах главы областной администрации в 1993 году, но проиграл их. После ухода в отставку возглавил амурское отделение партии «Демократический выбор России». На пенсии Кривченко занимался сельским хозяйством и писал книги и стихи.

До политической деятельности Кривченко работал журналистом: писал для газеты «Амурская правда», был собственным корреспондентом ТАСС в Амурской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. Кривченко был членом Верховного Совета РФ по СМИ и связям с общественными организациями.

Ранее в возрасте 84 лет скончался бывший губернатор Пермского края Геннадий Игумнов. Он был назначен на этот пост указом президента в 1996 году. Тогда он выиграл первые в истории области выборы губернатора. Игумнов руководил Пермским краем до 2000 года, сообщает «Национальная служба новостей».