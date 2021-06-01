Пермяк разозлил соседей, установив в огороде вышку сотовой связи

Жителей Кунгура возмутила вышка сотовой связи в огороде соседа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители частного сектора в Кунгуре (Пермский край) обратились в прокуратуру из-за мачты сотовой связи. Объект появился в огороде жителя микрорайона Нефтебаза. Пермяки заявили, что возможность установки вышки никто с ними не обсуждал.

«Никто ничего не согласовал с жильцами. Люди обратились в прокуратуру. В прокуратуре сказали, что Роспотребнадзор выдал разрешение. Я возмущен этим происшествием», — приводит словам жителя микрорайона Алексея Махмудова местная газета «Искра». Мужчина уточнил, что установкой объекта занималась компания МТС.

По информации издания, положительное заключение на установку мачты связи выдало Пермское управление Роспотребнадзора. Проверку проводило и управление имущественных отношений мэрии Кунгура. Чиновники выяснили, что земля, на которой появилась вышка, принадлежит индивидуальному собственнику, но использует он ее не по целевому назначению. Материалы проверки будут направлены для рассмотрения в управление Росреестра по Пермскому краю.

В пресс-службе МТС URA.RU заявили, что установить вышку попросили сами жители Кунгура. «Базовая станция в микрорайоне Нефтебаза строится по просьбе жителей для улучшения качества связи. Размещение станции на данном земельном участке согласовано с собственником, получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на проектную документацию», — сообщили в пресс-службе компании. После монтажа радиопередающего оборудования на вышке проведут замеры интенсивности электромагнитного излучения.