Песков рассказал, как пандемия повлияла на работу Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о видеоформате работы АП во время коронавирусной пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За время пандемии коронавируса в администрации президента (АП) повысилась оперативность видеоформатов, которые заменяют массовые совещания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В изменившейся форме работы есть комфортные и некомфортный стороны. Например, повысилась оперативность видеоформатов, которые могут заменить большие совещания. Также мы научились за часы собирать глав регионов, которых теперь не надо выдергивать из их столиц», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...