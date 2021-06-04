Песков рассказал, как пандемия повлияла на работу Кремля

Дмитрий Песков рассказал о видеоформате работы АП во время коронавирусной пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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За время пандемии коронавируса в администрации президента (АП) повысилась оперативность видеоформатов, которые заменяют массовые совещания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В изменившейся форме работы есть комфортные и некомфортный стороны. Например, повысилась оперативность видеоформатов, которые могут заменить большие совещания. Также мы научились за часы собирать глав регионов, которых теперь не надо выдергивать из их столиц», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.