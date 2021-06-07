Минздрав объяснил, как у россиян появились прививки без их ведома

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
На портале госуслуг ставились отметки о прививках, хотя фактически вакцинации не было Фото:
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Коронавирус COVID-19

В аккаунтах некоторых жителей России на портале госуслуг появилась информация о вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции, хотя фактически прививки не были сделаны. Ситуацию прояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Единичные обращения поступали, был технический сбой. К настоящему времени все эти обращения рассмотрены и данные исправлены», — сказал он в беседе с «Ридусом».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемия коронавируса закончится к осени. Однако это станет возможным только при условии высокой иммунизации населения. Чтобы эпидемия остановилась, нужно делать прививки как можно большему количеству россиян, сообщает ведомство.

Есть и другое мнение. Так, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что россиянам придется ежегодно прививаться от COVID-19. Это связано с периодическим обновлением вакцин от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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