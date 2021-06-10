Монтажник «Газпрома» погиб под обвалом в Пермском крае

Расследованием несчастного случая занимается Госинспекция труда в Пермском крае (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае начато расследование гибели сотрудника АО «Газпром газораспределение Пермь» (дочерняя организация ПАО «Газпром»). Мужчину засыпало грунтом во время монтажа трубопровода, сообщается на сайте Госинспекции труда края.

«Госинспекция труда приступила к расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего с монтажником наружных трубопроводов. 10 июня при выполнении работ по строительству газопровода монтажника наружных трубопроводов АО „Газпром газораспределение Пермь“ Пермского филиала засыпало грунтом», — указано на сайте.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования ведомство направит материалы в следственные органы. URA.RU также рассказывало о смертельном случае, произошедшем на предприятии «Прикамский картон». Там во время работ на крыше здания погиб кровельщик.