10 июня 2021
09 июня 2021

Монтажник «Газпрома» погиб под обвалом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, грунт, фундамент, стройка
Расследованием несчастного случая занимается Госинспекция труда в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае начато расследование гибели сотрудника АО «Газпром газораспределение Пермь» (дочерняя организация ПАО «Газпром»). Мужчину засыпало грунтом во время монтажа трубопровода, сообщается на сайте Госинспекции труда края.

«Госинспекция труда приступила к расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего с монтажником наружных трубопроводов. 10 июня при выполнении работ по строительству газопровода монтажника наружных трубопроводов АО „Газпром газораспределение Пермь“ Пермского филиала засыпало грунтом», — указано на сайте.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования ведомство направит материалы в следственные органы. URA.RU также рассказывало о смертельном случае, произошедшем на предприятии «Прикамский картон». Там во время работ на крыше здания погиб кровельщик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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