10 июня 2021

Начался процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма»

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Похороны в Салде. Екатеринбург, воеводин михаил
Дело Михаила Воеводина будет рассматриваться в Верхнесалдинском райсуде Фото:

Рассмотрение дела бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина пройдет 11 июня в Верхнесалдинском районном суде Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Заседание по Михаилу Воеводину пройдет сегодня в 14:00», — рассказал собеседник агентства. Заседание по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» пройдет в закрытом режиме. Воеводин обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В мае 2020 года Воеводин неожиданно подал в отставку. Позднее на него завели уголовное дело по факту мошенничества. Позже это дело переквалифицировали по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». В конце мая стало известно, что документы по делу Воеводина поступили в Верхнесалдинский районный суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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