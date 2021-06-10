Начался процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма»

Дело Михаила Воеводина будет рассматриваться в Верхнесалдинском райсуде Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Рассмотрение дела бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина пройдет 11 июня в Верхнесалдинском районном суде Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Заседание по Михаилу Воеводину пройдет сегодня в 14:00», — рассказал собеседник агентства. Заседание по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» пройдет в закрытом режиме. Воеводин обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В мае 2020 года Воеводин неожиданно подал в отставку. Позднее на него завели уголовное дело по факту мошенничества. Позже это дело переквалифицировали по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». В конце мая стало известно, что документы по делу Воеводина поступили в Верхнесалдинский районный суд.