Пермский край вошел в топ-3 регионов с самыми нервными водителями

В Пермском крае 67% водителей ругаются на других участников движения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский край вошел в тройку регионов с самыми нервными водителями. По данным опроса аналитиков, только 6% автомобилистов сохраняют спокойствие за рулем.

«Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулём. 67% прикамских водителей ворчат на других участников движения за рулём: в основном их раздражают водители автобусов и такси», — приводит результаты опроса сайт «Дром». В нем поучаствовали 11 135 человек со всей России.

По результатам опроса, 32% пермских водителей раздражаются на пешеходов, а у 16% злость вызывают сотрудники ГИБДД. Еще 14% проклинают дорожные службы. В среднем по стране за рулем ругаются 89% водителей, и только 11% сохраняют спокойствие. Самые умиротворенные автолюбители оказались в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.

По данным другого исследования, опубликованным в конце мая, самым агрессивным стилем вождения отличаются владельцы автомобилей BMW и Lada. В опросе поучаствовало порядка четырех тысяч человек. Почти половина из них считают, что наиболее опасны владельцы BMW. Четверть респондентов назвали агрессивными водителей Lada, сообщает Nation News.