Власти ЯНАО создали TikTok-дом для молодых блогеров

TikTok House в Ноябрьске начал работать с 15 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Первый в ЯНАО TikTok House (TikTok-дом) открыли в Ноябрьске. Он стал третьим в Уральском федеральном округе, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Пятнадцать активных пользователей соцсетей Крайнего Севера от 12 лет объединились и открыли свой „TikTok-дом“ в Ноябрьске, точнее пространство с мобильными локациями на базе молодежного центра „Современник“», — прокомментировали агентству в пресс-службе мэрии. В ведомстве также уточнили, что проект «СоврХаус» — это бюджетное учреждение, на базе которого устанавливают мобильные локации.

«СоврХаус» станет площадкой для молодежи, которая будет создавать на ней контент. Инфлюенсеры совместно со специалистами молодежного центра «Современник» будут снимать видео в TikTok по таким темам, как образование, дизайн, окружающая среда, здоровье, спорт и хобби. Компания «Ростелеком» бесплатно подключила «СоврХаус» к интернету и установила Wi-Fi-роутеры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО боролся за право стать площадкой молодежного конкурса «ТопБлог», который посетили звезды социальной сети TikTok. На момент голосования Ямал был на втором месте, уступая Новгородской области.