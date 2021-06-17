17 июня 2021
16 июня 2021

Пермской колонии сбили дрон с телефонами и наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, квадрокоптер, дрон, съемка с воздуха
В пермскую колонию №12 с помощью дрона пытались доставить заключенным запрещенные предметы Фото:

В исправительной колонии №12 Губахинского района (Пермский край) сотрудники ФСИН остановили дрон с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю на своем сайте.

«Заметив в воздухе летательный аппарат дистанционного управления, на место выдвинулись сотрудники, обнаружив на прилегающей к учреждению территории автомобиль. Находившиеся в машине граждане, управлявшие квадрокоптером, были задержаны», — сообщено на сайте.

Сотрудники колонии досмотрели автомобиль и изъяли свертки с двумя мобильными телефонами, двумя зарядками, 20 SIM-картами и 0,5 грамма героина. В отношении доставщика, управлявшего дроном, возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ о незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

URA.RU также писало о сотруднике челябинской колонии, который занимался наркоторговлей в учреждении. Младшей инспектор делал закладки на территории учреждения. Сейчас на него завели уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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