Пермской колонии сбили дрон с телефонами и наркотиками

В пермскую колонию №12 с помощью дрона пытались доставить заключенным запрещенные предметы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии №12 Губахинского района (Пермский край) сотрудники ФСИН остановили дрон с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю на своем сайте.

«Заметив в воздухе летательный аппарат дистанционного управления, на место выдвинулись сотрудники, обнаружив на прилегающей к учреждению территории автомобиль. Находившиеся в машине граждане, управлявшие квадрокоптером, были задержаны», — сообщено на сайте.

Сотрудники колонии досмотрели автомобиль и изъяли свертки с двумя мобильными телефонами, двумя зарядками, 20 SIM-картами и 0,5 грамма героина. В отношении доставщика, управлявшего дроном, возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ о незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

URA.RU также писало о сотруднике челябинской колонии, который занимался наркоторговлей в учреждении. Младшей инспектор делал закладки на территории учреждения. Сейчас на него завели уголовное дело.