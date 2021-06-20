Украине предрекли вымирание

Украинский медик проанализировал демографию Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

За четыре месяца текущего года смертность на Украине превысила показатель за весь 2020 год. По рождаемости страна вскоре достигнет исторического минимума, уверен завкафедрой иммунологии и микробиологии харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский.

Основываясь на данных Госстата Украины эксперт делает неутешительные выводы. «Человеческие потери (добавленная смертность) Украины из-за пандемии можно оценить на сегодняшний день в 100 000 жизней, 40 тысяч в 2020 году, 60 тысяч в 2021. Это вполне ожидаемые цифры в стране, где не проводится эпидемическое расследование, не защищают уязвимых, не оказывают надлежащую медицинскую помощь нековидным больным», — пишет Волянский в своей авторской колонке для украинского журнала «Корреспондент».

«По количеству деторождений Украина к славному юбилею достигнет абсолютного минимума за 30 лет — около 280 тысяч. Это тоже планомерный итог для страны, где нет мероприятий по стимулированию рождаемости, нет экономической стабильности, нет уверенности в будущем», — резюмирует медик.

Ранее публицист Анатолий Вассерман оценил состояние украинской экономики. По его словам, Киев погряз в кредитах, которые ему становится все сложнее обслуживать.