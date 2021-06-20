20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

Задержаны подозреваемые в поджоге машины свердловского мэра. Следствие ищет заказчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина мэра Артемовского Константина Трофимова сгорела зимой Фото:

По делу о поджоге машины мэра Артемовского городского округа (Свердловская область) Константина Трофимова задержано двое подозреваемых. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, они находятся в СИЗО в Екатеринбурге.

«Задержаны подозреваемые в поджоге машины мэра. Они находятся в СИЗО в Екатеринбурге», — рассказал источник. Трофимов подтвердил факт задержания предполагаемого поджигателя. Правда, по его словам, речь идет об одном человеке. В настоящее время следствие пытается выйти на заказчика преступления. «Исполнителя взяли, он сразу все рассказал. Еще идет следствие, выходят на заказчика», — прокомментировал глава города.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области отметили, что делом занимается полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали уточнить информацию позднее.

Автомобиль Honda CR-V, принадлежавший мэру Артемовского, сгорел в ночь на 19 февраля. Глава города предположил, что поджог связан с управленческой реформой, которую он начал в мэрии. После назначения на пост мэра в конце октября 2020-го Трофимов сменил ключевых руководителей финансового блока и сферы ЖКХ города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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