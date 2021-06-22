22 июня 2021
21 июня 2021

Пермского тиктокера задержали за съемки в форме полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
Блогера пристыдили за покупку полицейской формы Фото:

Пермского блогера задержала полиция Санкт-Петербурга за съемки в форме майора полиции, которую он купил для съемок роликов в TikTok. Об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Мужчину в форме майора полиции заметили настоящие полицейские в центре Петербурга, однако блогер при виде настоящих сотрудников МВД начал нервничать, после чего было принято решение доставить его в полицию», — передает ТАСС со ссылкой на МВД. Имя блогера в ведомстве не уточнили.

27-летний пермский блогер сказал, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок роликов и поднятия рейтингов. Молодой человек сказал, что ношение формы было ошибкой и извинился перед сотрудниками полиции. Форму у тиктокера конфискуют, ему грозит штраф.

URA.RU также рассказывало о TikTok-блогере Косте Киевском, которого задержали за нападение на машину ФСБ в Москве. Тиктокер находился среди людей, которые напали на автомобиль силовиков во время несогласованной акции 23 января. Ему вменяли статьи «Хулиганство» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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