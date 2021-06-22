В споре свердловских властей и госпиталя Тетюхина новый фигурант

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лично поддерживал создание инновационного госпиталя в Нижнем Тагиле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (Нижний Тагил) будет привлечен в качестве третьего лица к судебному спору между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, структура правительства Свердловской области) и госпиталем Владислава Тетюхина. Решение было принято судьей свердловского арбитража Светланой Григорьевой во время заседания по делу об истребовании с медцентра 1,4 млрд рублей 23 июня.

«Ответчик [на следующем заседании] предоставит информацию по акциям. Суд привлекает к делу в качестве третьего лица Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Следующее заседание — 8 июля в 14:00», — уточнила судья. В ходе заседания госпиталь Тетюхина также подал встречный иск к КРСУ. Клиника хочет обязать свердловское правительство выкупить свои акции в счет погашения задолженности. Решение по этому иску не было принято.

Судебное разбирательство между сторонами по взысканию 1,4 млрд рублей в свердловском арбитраже началось 25 мая. Изначально договором между властями и инвесторами в 2013 году предполагалось, что заем будет погашен акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

В госпитале Тетюхина («Госпиталь восстановительных инновационных технологий») сконцентрированы все хозяйственные, административные ресурсы, а также эксплуатация фондов, недвижимые активы и медицинское оборудование. ООО «УКЛРЦ» на 100% является его дочерним предприятием и занимается работой с пациентами (лечебные, профилактические функции).

В открытых источниках сообщается, что госпиталь долгое время был убыточным предприятием и накопил долги более чем в два миллиарда рублей, тогда как медцентр является единственным прибыльным активом. Ответчики (представители госпиталя) готовы предоставить КРСУ долю акций в госпитале, что уже отличается от изначальных договоренностей (заем выдавался на создание медицинского центра). На ближайшем заседании по делу будет запрошена позиция центра по данному делу.