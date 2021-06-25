Владимир Путин пожелал удачи выпускникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал школьникам удачи при поступлении в вузы, а также в дальнейших учебе и работе.

«Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, — энергия, настойчивость, целеустремленность — у вас, не сомневаюсь, есть», — сказал Путин в видеообращении. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Он пожелал выпускникам использовать все возможности, реализовывать свои таланты и способности, а также не останавливаться на достигнутом. «Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи — и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе», — сказал президент.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что выпускной в России пройдет дистанционно. Трансляция проходит 25 июня в соцсети «ВКонтакте» в сообществе ведомства. Школьников поздравят звезды кино, театра и эстрады. Причиной переноса мероприятия в онлайн-формат стало распространение коронавируса, сообщает « Царьград ».