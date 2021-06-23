Выпускной в российских школах пройдет в онлайн-формате

Выпускной пройдет дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускной вечер в российских школах состоится в дистанционном формате. О соответствующем решении сообщили в Минпросвещения РФ.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной-2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе во „ВКонтакте“», — сообщается в сообществе ведомства в соцсети. Трансляция начнется 25 июня в 12 часов по московскому времени.

Выпускникам также обещают поздравления от звезд российского кино, театра и эстрады. Минпросвещения анонсирует различные челленджи в соцсетях, в том числе в ТikТok.