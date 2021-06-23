Выпускной в российских школах пройдет в онлайн-формате

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Торжественная церемония 73-го выпуска ЕкСВУ. Екатеринбург, суворовцы, выпускной
Выпускной пройдет дистанционно Фото:

Выпускной вечер в российских школах состоится в дистанционном формате. О соответствующем решении сообщили в Минпросвещения РФ.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной-2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе во „ВКонтакте“», — сообщается в сообществе ведомства в соцсети. Трансляция начнется 25 июня в 12 часов по московскому времени.

Выпускникам также обещают поздравления от звезд российского кино, театра и эстрады. Минпросвещения анонсирует различные челленджи в соцсетях, в том числе в ТikТok.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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