26 августа 2021

Челябинские подростки испытывали электрошокер на детях

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Копейска пообещала провести проверку (фото из архива) Фото:

В Копейске (городе-спутнике Челябинска) компания подростков гуляла в центре города и баловалась электрошокером. Очевидцы сообщают в местном паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте», что одного ребенка они ударили шокером.

«Спасибо большое парню, который не остался равнодушным и предотвратил трагедию. Вчера вечером подростки в районе ДК „Кирова“ гуляли с электрошокером. Как говорят дети, одного ребенка они ударили шокером! Родители, следите, что творят ваши дети», — написали очевидцы в местной паблике.

«В полицию по данному происшествию к нам никто не обращался. Данная информация и ее достоверность будет проверена», — рассказала инспектор по связям с общественностью ОМВД России по Копейску.

«Об этой ситуации мы ничего не знаем. В городе идет подготовка ко Дню города», — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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