Челябинские подростки испытывали электрошокер на детях

Полиция Копейска пообещала провести проверку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (городе-спутнике Челябинска) компания подростков гуляла в центре города и баловалась электрошокером. Очевидцы сообщают в местном паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте», что одного ребенка они ударили шокером.

«Спасибо большое парню, который не остался равнодушным и предотвратил трагедию. Вчера вечером подростки в районе ДК „Кирова“ гуляли с электрошокером. Как говорят дети, одного ребенка они ударили шокером! Родители, следите, что творят ваши дети», — написали очевидцы в местной паблике.

«В полицию по данному происшествию к нам никто не обращался. Данная информация и ее достоверность будет проверена», — рассказала инспектор по связям с общественностью ОМВД России по Копейску.

«Об этой ситуации мы ничего не знаем. В городе идет подготовка ко Дню города», — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.