Полпред Якушев назвал главную проблему для налогообложения ХМАО

Уральский полпред Владимир Якушев назвал несправедливой существующую систему распределения налогов для ХМАО, но объяснил ее федеративным устройством России. Об этом он заявил во время визита в Сургут.
«Говорить о справедливости тех решений, которые принимает федеральный центр по отношению к Югре, наверное, не приходится. Региональный бюджет недосчитывается определенного количества миллиардов рублей, которые могли бы быть потрачены на территорию. Но мы все-таки федеративное государство с точки зрения распределения полномочий. Бюджетная обеспеченность должна выравниваться на территории всей карты страны», — прокомментировал Якушев во время онлайн-эфира в Сиа-пресс.
Он также обозначил, что не верит в перспективы пересмотра межбюджетных отношений в пользу регионов в ближайшее время. Полпред считает, что главная задача удержать ситуацию в нынешней конфигурации. «Нам в этот момент важно держать позицию, чтобы дальше эти решения с точки зрения налоговой политики не принимались такие, когда налогооблагаемая база, в частности в Югре, будет уменьшаться», — считает полпред.
Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента РФ в УрФО объявил о том, что в 2020 году начнется проектирование четырехполосной магистрали между ХМАО и Тюменской областью. Оно займет два года и еще порядка трех лет должно уйти непосредственно на расширение федеральной трассы.
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