26 августа 2021

Полпред Якушев назвал главную проблему для налогообложения ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень, якушев
Уральский полпред Владимир Якушев считает, что изменения межбюджетных отношений в РФ не произойдет Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев назвал несправедливой существующую систему распределения налогов для ХМАО, но объяснил ее федеративным устройством России. Об этом он заявил во время визита в Сургут.

«Говорить о справедливости тех решений, которые принимает федеральный центр по отношению к Югре, наверное, не приходится. Региональный бюджет недосчитывается определенного количества миллиардов рублей, которые могли бы быть потрачены на территорию. Но мы все-таки федеративное государство с точки зрения распределения полномочий. Бюджетная обеспеченность должна выравниваться на территории всей карты страны», — прокомментировал Якушев во время онлайн-эфира в Сиа-пресс.

Он также обозначил, что не верит в перспективы пересмотра межбюджетных отношений в пользу регионов в ближайшее время. Полпред считает, что главная задача удержать ситуацию в нынешней конфигурации. «Нам в этот момент важно держать позицию, чтобы дальше эти решения с точки зрения налоговой политики не принимались такие, когда налогооблагаемая база, в частности в Югре, будет уменьшаться», — считает полпред.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента РФ в УрФО объявил о том, что в 2020 году начнется проектирование четырехполосной магистрали между ХМАО и Тюменской областью. Оно займет два года и еще порядка трех лет должно уйти непосредственно на расширение федеральной трассы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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