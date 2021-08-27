Роспотребнадзор рассказал об особенностях COVID у молодых женщин

Обоняние и вкус после заражения коронавирусной инфекцией восстанавливается дольше у молодых женщин. Об этом сообщила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин», — приводит слова Натальи Пшеничной ТАСС.
Профессор отметила, что люди в возрасте реже жалуются на долгое восстановление обоняния и вкуса после перенесения COVID-19. Причиной этого Пшеничная назвала снижение чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов с возрастом.
Ранее врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман рассказал, как коронавирусная инфекция влияет на мозг человека. Даже те, кто переболел коронавирусом легко, жалуются потом на проблемы с психикой, отметил он.
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