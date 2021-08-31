Родительский комитет пожаловался на Джигана в прокуратуру РФ

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис
Джигана обвиняют в оскорблении людей Фото:

На рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштеина) написали жалобу в прокуратуру России. Причина — оскорбление подписчиков и якобы пропаганда гомосексуальных отношений. Об этом сообщил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

«Он на пятимиллионную аудиторию оскорблял своих подписчиков, в том числе детей, подростков. Он называл их всякими низменными словами. И мы вчера решили подать заявление в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала определение такому поведению», — сообщил Оболонский, его слова приводит «Национальная служба новостей». Необходимо создать прецедент, чтобы прекратить череду «безумств» от блогеров, отметил Оболонский в пресс-центре.

Кроме того, сообщается, что организация из-за этого случая с артистом получила много писем и сообщений от общественных организаций. Ранее в интернете были размещены видеоролики, где Джиган ругается матом и называет людей «петушками». По мнению Оболонского, рэпер тем самым негативно воздействует на молодежь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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