Павел Грудинин не согласен с решением ЦИК не пустить его на выборы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Предприниматель Павел Грудинин заявил о намерении подать в суд на председателя комиссии Эллу Памфилову. Все из-за того, что ЦИК исключила его из списка КПРФ на выборах в Госдуму.

«Мы будем подавать в суд на главу ЦИК [Эллу Памфилову], она вышла за пределы разумного. Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей», — заявил Грудинин, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Грудинина, он никогда не имел офшора, о котором говорили в ЦИК, а его ЗАО «Совхоз имени Ленина», директором которого он является, никогда не платил дивиденды. При этом Грудинин говорит, что оригиналы, подтверждающие наличие у него зарубежных активов, не были ему показаны. «Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно. И если у неё есть информация, пусть она мне это покажет», — добавил предприниматель.

Ранее Центризбирком (ЦИК) убрал из списков кандидатов в депутаты Павла Грудинина. Юрист ЦИК объяснил это тем, что у предпринимателя имеются активы.