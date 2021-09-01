Рособрнадзор озвучил дату итогового сочинения

Итоговое сочинение по литературе, по результатам которого учеников 11 класса допускают к ЕГЭ, планируют провести 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил Рособрнадзор.
«В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года. Дополнительные даты — 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года», — передает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
Итоговое сочинение является допуском к сдаче единого государственного экзамена. Те, кто получил «незачет», не явился на сочинение или не успел дописать его по уважительным причинам, могут пересдать его в резервные дни.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил темы итоговых сочинения для учащихся 11 классов на 2021 год. Всего определено пять направлений: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии: спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня», «Кому на Руси жить хорошо — вопрос гражданина», передает RT.
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