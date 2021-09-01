В Миллерово (Ростовская область) задержали троих сотрудников ГИБДД. В их отношении возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области. СМИ уточняют, что среди задержанных оказался начальник ГИБДД по Миллеровскому району Александр Чмыхалов.
«По результатам рассмотрения материалов УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому району», — указано на сайте регионального СК. По версии следователей, сотрудники ГАИ не составляли протоколы об административных правонарушениях на водителей, нарушавших ПДД и находящихся за рулем в состоянии алкогольного обвинения.
СМИ сообщают, что среди задержанных — начальник местного районного отделения ГИБДД Александр Чмыхалов, который дал указание своим подчиненным отпустить нарушителей. На подозреваемых завели уголовные дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)и по ч.4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий). Позже дома у Чмыхалова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены драгоценности украшения и оружие, которое хранилось у него незаконно. Об этом сообщает телеканал 360.
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