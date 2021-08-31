31 августа 2021

В Челябинской области за полмиллиона рублей можно получить озеро. Скрин

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Челябинцам предлагают арендовать озеро сроком на 23 года Фото:

Стать хозяином озера в Челябинской области на четверть века обойдется чуть больше, чем полмиллиона рублей. Это следует из объявления на сайте Avito.

«Продам право аренды на озеро в Челябинской области Октябрьского района, площадью 35 гектаров, глубиной до четырех метров. Товарное рыбоводство. Аренда на 23 года», — говорится в тексте объявления.

За право почти четверть века хозяйствовать на водоеме придется уплатить 550 тысяч рублей. Впрочем, автор объявления готов поторговаться.

Всего на территории Октябрьского района расположено 66 озер. Из них порядка четырех десятков используется для промышленного рыбоводства и рыболовства.

За полмиллиона рублей можно получить в свое распоряжение целое озеро

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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