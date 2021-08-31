Челябинцам предлагают арендовать озеро сроком на 23 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стать хозяином озера в Челябинской области на четверть века обойдется чуть больше, чем полмиллиона рублей. Это следует из объявления на сайте Avito.

«Продам право аренды на озеро в Челябинской области Октябрьского района, площадью 35 гектаров, глубиной до четырех метров. Товарное рыбоводство. Аренда на 23 года», — говорится в тексте объявления.

За право почти четверть века хозяйствовать на водоеме придется уплатить 550 тысяч рублей. Впрочем, автор объявления готов поторговаться.

Всего на территории Октябрьского района расположено 66 озер. Из них порядка четырех десятков используется для промышленного рыбоводства и рыболовства.

За полмиллиона рублей можно получить в свое распоряжение целое озеро Скрин: сайт Avito