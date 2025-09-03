Пособника телефонных мошенников заключили под стражу в Челябинске

Подозреваемого задержали на два месяца
Подозреваемого задержали на два месяца

В Челябинске 26-летнего задержанного пособника телефонных мошенников заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал 26-летний злоумышленник. В Центральном районном суде Челябинска по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 дней», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Задержанным оказался житель Озерска, но поймать его удалось в Челябинске. Парня взяли после получения почти 600 тысяч рублей от очередной обманутой жертвы, которой оказалась 70-летняя женщина. Парень оказался причастен к целой серии аналогичных преступлений. 

Адреса своих жертв он получал от кураторов по интернету, признался парень. Деньги передавал третьим лицам, себе оставлял определенный процент. Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество по части четвертой статьи 159 УК РФ. 

В МВД ранее перечислили пять правил защиты от мошенников. Чтобы защитить себя, нужно быть внимательными при общении с неизвестными лицами. При получении тревожного сообщения, следует нарушить преступную схему, сбросив звонок. 

