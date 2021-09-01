Синоптики предупреждают о сильном ветре и непогоде в ХМАО

В ХМАО до конца недели ожидаются сильный ветер и дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также кратковременные дожди в течение нескольких дней. Об этом рассказали специалисты гидрометцентра по ХМАО.

«Днем 3 сентября неблагоприятные явления в отдельных районах ХМАО — ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с. В большинстве районов небольшой дождь, по западным районам местами умеренный дождь. Температура ночью до +5 градусов, днем до +25 градусов, по востоку 14 — 19 градусов тепла», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра. Синоптики также обещают кратковременный дождь 3 и 4 сентября в отдельных районах округа. Преобладающая температура воздуха днем составит 20 — 25 градусов тепла.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске до конца недели будет пасмурная погода и ветер с порывами до 16 м/с. В пятницу и воскресенье ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит 19-20 градусов тепла.

В Сургуте также будет пасмурная погода, однако до конца недели синоптики не прогнозируют дождей. Средняя температура — 18-20 градусов тепла. Ожидается небольшой ветер с порывами до 12 м/с.

В Нижневартовске в субботу и воскресенье будет солнечно, а температура поднимется до +22 градусов. По прогнозам синоптиков, неделя закончится без дождей. Ветер с порывами до 13 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придут последние теплые дни. Тогда синоптики пообещали потепление до +22 градусов в конце текущей недели. После этого температура снова резко снизится.