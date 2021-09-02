Глава МИД Чехии призвал восстановить отношения с Россией

В Чехии заявили, что нельзя разрывать отношения с Россией Фото: Владимир Васин © URA.RU

Отношения России и Чехии необходимо восстановить. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

«После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся на точке замерзания», — передает слова министра «Национальное агентство новостей». Кулганек отметил, что Россия является «столь значимой» страной, что прерывать с ней отношения полностью нельзя.

Дипломат предложил отказаться от «преувеличенных эмоций» и восстановить отношения двух стран. Кулганек заявил, что в жизненных интересах Чехии сидеть за одним столом с российскими дипломатами. Он также отметил, что вопрос закрытия посольства Чехии в Москве не рассматривается в правительстве. При этом дипломат поддержал действия чешского руководства в связи с инцидентом во Врбетице, однако отметил, что Россия остается важным партнером для страны и поставщиком энергетического сырья.

Ранее в конце мая 54 сотрудника посольства РФ уехали из Чехии. Послы попали под сокращение сотрудников. Конфликт России и Чехии начался из-за того, что Прага выслала 18 российских дипломатов. Причиной стала их возможная причастность к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году, пишет RT. Также сообщалось, что власти Чехии потребовали от России компенсировать ущерб. Чехия требует сумму в 25,5 миллионов евро (около двух миллиардов рублей).