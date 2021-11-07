Разваливающуюся школу в ХМАО закрыли после внимания прокуратуры

Учеников перевели в соседние образовательные учреждения Фото: Екатерина Сычкова

В Пыть-Яхе частично аварийную школу закрыли после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU сообщила родительница одной из школьниц Оксана Кузьменко.

«В пятницу мы забрали документы из школы. Сегодня, как мне сказали, назначен суд по этому вопросу. Все говорят о том, что инициатором разбирательства была прокуратура», — рассказала Кузьменко.

Ранее родители учеников сообщали, что руководство школы несколько месяцев скрывало от родителей информацию о том, что здание школы возможно разрушается, а фундамент «ползет». В пресс-службе администрации города подтвердили информацию о закрытии учреждения и сообщили, что школьники переведены в другие школы. В мэрии не стали объяснять URA.RU, почему власти все же решили закрыть школу, если ранее заявляли о том, что в этом нет необходимости. Вице-мэр Пыть-Яха по соцвопросам Алексей Золотых, который и допустил высказывание, вызвавшее скандал в родительских чатах, не ответил на звонки агентства. Прокурор Пыть-Яха Степан Филипенко также не ответил на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ХМАО продолжат учиться в проблемной школе. По словам Золотых, нанятая мэрией подрядная организация, изучившая состояние школы, не нашла оснований для закрытия учреждения, которое разваливается.